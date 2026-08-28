به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «حکیم جفریز» رهبر اقلیت‌های مجلس نمایندگان آمریکا (دموکرات‌ها) روز جمعه خواستار برکناری «پیت هگزث» وزیر جنگ این کشور شد. جفریز با انتقاد از جنگ تحمیلی دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» تروریست علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: «جنگ بی‌پروای خودخواسته علیه ایران اکنون شش ماه است که ادامه دارد».

وی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «ترامپ و افراطی‌های جمهوری‌خواه قول دادند که دیگر جنگ‌های شکست‌خورده‌ای در پیش نخواهند داشت. سپس دقیقاً عکس آن عمل کردند». این قانونگذار آمریکایی همچنین افزود: «هگزث باید اخراج شود، جنگ باید پایان یابد و دلار‌های مالیات‌دهندگان باید برای مقرون‌به‌صرفه‌تر کردن زندگی هزینه شود».