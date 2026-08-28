چراغ سبز دولت عراق برای رسمیت یافتن حشد شعبی





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق خطاب به شیوخ عشایر این کشور گفت که به زودی قانون حشد شعبی را در پارلمان تصویب خواهیم کرد.



وی افزود: با نخست وزیر در خصوص این قانون صحبت کردیم و او از این قانون دفاع می کند. اعضای گروههای مقاومت، انسانهای عاقلی هستند که از عراق و حاکمیت آن دفاع و با اشغالگران و داعش مبارزه کردند.