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چراغ سبز دولت عراق برای رسمیت یافتن حشد شعبی

هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق خطاب به شیوخ عشایر این کشور گفت که به زودی قانون حشد شعبی را در پارلمان تصویب خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۵۲
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هادی العامری



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق خطاب به شیوخ عشایر این کشور گفت که به زودی قانون حشد شعبی را در پارلمان تصویب خواهیم کرد.

وی افزود: با نخست وزیر در خصوص این قانون صحبت کردیم و او از این قانون دفاع می کند. اعضای گروههای مقاومت، انسانهای عاقلی هستند که از عراق و حاکمیت آن دفاع و با اشغالگران و داعش مبارزه کردند.

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هادی العامری سازمان بدر عراق حشد شعبی نخست وزیر داعش قانون
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