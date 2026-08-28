عراقچی گفت: دانش‌آموزان مدرسه میناب به یک حماسه برای مردم ایران تبدیل شدند و ما هیچ‌گاه این حادثه را فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم و از یاد نمی‌بریم و همواره آن را دنبال خواهیم کرد.

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب در حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: دانش‌آموزان مدرسه میناب به یک حماسه برای مردم ایران تبدیل شدند و ما هیچ‌گاه این حادثه را فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم و از یاد نمی‌بریم و همواره آن را دنبال خواهیم کرد.

امیدوار هستم بتوانیم این نمایشگاه را به کشور‌های خارجی منتقل کنیم و کشور به کشور ببریم و نشان دهیم، البته اگر طاقت دیدنش را داشته باشند و اجازه‌اش را بدهند البته از آنها بعید نیست که اجازه ندهند.

به هر حال ظلم‌هایی که به بشریت می‌کنند به اسم حقوق بشر، اگر می‌خواهند حقوق بشر را ببینند، درک کنند و از آن حمایت کنند، باید بیایند اینجا و این آثار را ببینند.