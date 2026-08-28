پاسخ وزیر کار درباره تغییر شیوه عرضه کالابرگ
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمد میدری در جریان سفر توسعه منطقهای خود به استان فارس و پس از بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای کازرون، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی صحت اخبار منتشرشده درباره تغییر شیوه عرضه کالابرگ، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: تغییر سیاست در برنامه وزارتخانه و دولت نیست.
وی تصریح کرد: فروشگاههای بزرگ و کوچک همچنان عرضهکننده کالاهای مشمول کالابرگ هستند و سیاست دولت در این زمینه تغییر نکرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سخنان اخیر خود درباره فروشگاههای بزرگ گفت: من گفته بودم فروشگاههای بزرگ حاضرند کالا را عرضه کنند و دو ماه بعد پول آن را دریافت کنند؛ این موضوع میتواند برای دولت آسانتر باشد، اما اعتقاد رئیسجمهور و خود من این است که باید از همه فروشگاهها حمایت کنیم و سیاست درست را تغییر ندهیم.
میدری افزود: بخشی از این صحبتها جدا و منتشر شد و نگرانیهایی را در میان مردم ایجاد کرد، در حالی که چنین تغییری در سیاست دولت وجود ندارد.
وی با اشاره به برنامههای انجامشده در جریان سفر به این شهرستان اظهار کرد: کلنگزنی مرکز نگهداری معلولین با کمک خیرین از جمله طرحهای انجامشده در این سفر است که با پیگیری نماینده مردم کازرون و کوهچنار میتواند در دولت چهاردهم به بهرهبرداری برسد.
۳ طرح جدید برای رونق مراکز آموزش فنی و حرفهای
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفهای کازرون، از طراحی سه طرح برای رونق مراکز آموزش فنی و حرفهای کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: طرح نخست، «همنوا» است که به دانشآموزان و هنرجویان هنرستانها امکان میدهد بدون پرداخت هزینه از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفهای استفاده کنند.
وی افزود: در این زمینه تفاهمنامهای با وزارت آموزش و پرورش انجام شده و نمونههای مختلف آن نیز به اجرا درآمده است و میتوان این طرح را در شهرهای مختلف توسعه داد تا دانشآموزان از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفهای بهرهمند شوند.
میدری طرح دوم را ایجاد فرصت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی در زیرساختهای آموزشی فنی و حرفهای عنوان کرد و توضیح داد: در این طرح، زیرساختهای دولتی در اختیار مؤسسات آموزشی قرار میگیرد تا بخش خصوصی بتواند مهارتهای سودآور را بدون نیاز به سرمایهگذاری برای ایجاد ساختمان و زیرساختهای جدید آموزش دهد.
وی همچنین از اجرای الگوی هیئت امنایی در برخی مراکز آموزش فنی و حرفهای خبر داد و گفت: در تهران فضای آموزشی بزرگی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و سپس به انجمن پلیمر واگذار شد تا در ساعات بعدازظهر از این ظرفیت استفاده کند؛ این انجمن نیز تجهیزات مرکز را بهروز کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت مرکز آموزش فنی و حرفهای کازرون گفت: این مرکز ظرفیت تبدیل شدن به قطب آموزشی مهارت جنوب کشور را دارد و تفاهمنامهای که دراین باره با وزارت نفت منعقد شده، امسال اجرایی خواهد شد.
حمایت از صنایع تبدیلی و کشاورزی قراردادی در کازرون
میدری در ادامه با اشاره به درخواستهای مطرحشده برای تأمین خط اعتباری، گفت: خط اعتباری برای تأمین مواد اولیه، خرید محصولات کشاورزی در صنایع تبدیلی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
وی درباره کشاورزی قراردادی توضیح داد: در این الگو، کارخانه صنایع تبدیلی با کشاورزان قرارداد میبندد و بانک بهصورت مستمر منابع مورد نیاز کشاورز را تأمین میکند و سپس کارخانه، منابع را به بانک بازمیگرداند؛ به این ترتیب قدرت خرید در اختیار کارخانه قرار میگیرد تا بتواند محصول کشاورزان را خریداری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورتی که سرمایه در گردش متناسب با نیاز کارخانه تأمین شود، بانک رفاه کارگران پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در ادامه سفر توسعه منطقهای به استان فارس و همزمان با هفته دولت، پروژه ساخت مرکز توانبخشی و نگهداری دختران معلول بالای ۱۴ سال شهرستان کازرون را کلنگزنی کرد. مرکزی که با ظرفیت نگهداری ۵۰ نفر و زیربنای ۹۵۰ مترمربع، با همکاری سازمان بهزیستی و خیرین احداث خواهد شد.
زمین این مرکز را خیرین به سازمان بهزیستی اهدا کرده اند و تأمین مالی اجرای پروژه نیز انجام شده است. این مرکز با ظرفیت نگهداری ۵۰ نفر احداث خواهد شد و برای هر یک از مددجویان تحت پوشش، ماهانه ۱۵ میلیون تومان یارانه از سوی سازمان بهزیستی پرداخت میشود که مجموع یارانه سالانه این مرکز به حدود ۹ میلیارد تومان خواهد رسید.
میدری در آیین کلنگزنی این مرکز، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کازرون و نقش خیرین در اجرای این پروژه گفت: خیلی خوشحالم که در ایام هفته دولت در میان مردم عزیز کازرون هستم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، از مسئولان خواست طراحی مرکز با همکاری شهرداری و واحدهای تخصصی بهزیستی و با تأیید فنی انجام شود تا منابع مالی مورد نیاز بهموقع تأمین شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به فضای پیرامونی مرکز، از شهرداری کازرون خواست تأمین فضای سبز مجموعه را در طراحی پروژه لحاظ کند تا مرکز از فضای مناسب و مطلوبی برای نگهداری مددجویان برخوردار باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشست فرمانداری شهرستان ممسنی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و مطالبات مردم گفت: مشکلاتی که نمایندگان مردم به دولت منتقل میکنند، برای ما در قوۀ مجریه یک هشدار و بیدارباش است تا بدانیم جامعه چه وضعیتی دارد و دولت چهاردهم تلاش می کند براساس این مسائل، اقدامات مثبت و در حد توان انجام دهد.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور در توسعه مناطق مختلف افزود: یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، توسعه نسبتاً متوازن در مناطق مختلف کشور بوده است. اگر کیفیت جادهها، دسترسی به خدمات و حتی سطح زیرکشت را با گذشته مقایسه کنیم، بسیاری از شاخصها واقعاً قابل مقایسه نیستند و تغییرات بزرگی رخ داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با این حال، حجم مشکلات و مسائلی که مردم با آن روبهرو هستند، بهویژه تورم، باعث میشود نتوانیم بسیاری از دستاوردها را لمس کنیم.
تفاوت کارفرمای ایرانی در این است که دغدغه معیشت کارگر را دارد
وی افزود: با این حال پیشینۀ تمدنی و فرهنگ مردم ما همچنان در برابر این فشارهایی که مقاومت دربرابر آنها ناممکن به نظر میرسید، امکانی را فراهم آورد که ملت ما نه تنها زانو خم نکرد بلکه تحولات عظیمی را در خود تجربه کرده و میکند.
میدری با اشاره به افتتاح کارخانه فرآوری قیر در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز یک کارخانه فرآوری قیر برای تولید ایزوگام و محصولات دیگر افتتاح کردیم که ۹۰ درصد سرمایهگذاری آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده بود.
وی افزود: آنجا گفتم که ملت ایران ملتی بینظیر است. کارخانهدار میگفت وقتی اعلام نیاز به نیروی کار کردیم ۳۰۰ نفر برای کار مراجعه کردهاند و همه با حقوق پیشنهادی زیر هشت میلیون تومان آمده بودند. در هر جای دنیا، کارفرما شاید از این موضوع خوشحال شود، اما این کارفرما از اینکه مردم با چنین شرایطی برای کار مراجعه میکنند و فقر مردم را میبیند، ناراحت است؛ چراکه کارفرمای ایرانی خود را در برابر جامعه متعهد میداند.
ارتباط نمایندگان با مردم، سرمایه مهم حل مسائل است
میدری با اشاره به ارتباط نمایندگان مجلس با مردم اظهار کرد: نمایندگان به دلیل ارتباط مستمر با مردم، مشکلات آنها را به دولت منتقل میکنند و همین ویژگی مردمی، ظرفیت مهمی برای حل مسائل ایجاد میکند.
وی افزود: البته امروز با مسائل بسیار پیچیدهای روبهرو هستیم و تلاش همه دستگاهها شبانهروزی است. کارمندان دولت نیز فرزندان همان مردمی هستند که در جبههها ایستادند و این فرهنگ و احساس مسئولیت همچنان در میان کارکنان وجود دارد؛ آن هم در شرایط بسیار سختی که کشور با آن مواجه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ایران سالهاست تحت تحریمهای شدید قرار دارد. ما از اول انقلاب با تحریم روبهرو بودیم اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون تحریمهای سنگینی بر کشور تحمیل شده است. بهویژه در دو سال گذشته که با جنگ نیز مواجه بودهایم.
میدری تصریح کرد: با این حال برای دنیا این سؤال مطرح است که چگونه ملتی که تا این اندازه تحت فشار و تحریم قرار گرفته و حتی مسیرهای دریایی صادرات آن با محدودیت مواجه شده، همچنان ایستاده است.
وی تأکید کرد: درخواست من از همه دوستان این است که مسائل و مشکلات را فراموش نکنیم. مشکلات و مطالباتی که نمایندگان برای ما مطرح میکنند، در قوه مجریه یک هشدار و بیدارباش است تا بدانیم جامعه چه وضعیتی دارد. تلاش دولت نیز این بوده که براساس همین واکنشها و مطالبات، اقدامات مثبت و آنچه در توان دارد انجام دهد.
استقبال مردم، مسئولیت دولتمردان را سنگینتر میکند
وی با اشاره به استقبال مردم و مسئولان از سفر خود به شهرستان نورآباد ممسنی گفت: این استقبالهای گرم مسئولیت ما را بسیار سختتر میکند و تلاش ما این است که در کارهایی که قابل انجام است، کوتاهی نکنیم.
میدری در ادامه با اشاره به مطالبات مطرحشده درباره کارخانه قند ممسنی گفت: موضوع احیای کارخانه قند ممسنی را مدیرعامل بانک رفاه کارگران پیگیری خواهند کرد و انشاءالله اگر از نظر فنی مشکلی نداشته باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه در توان داشته باشیم، وظیفه خود میدانیم که انجام دهیم.
کار و رفاه اجتماعی فارس در روز جمعه ششم شهریور، وی با اشاره به درخواست تسهیلات برای مشاغل خانگی گفت: موضوع تسهیلات مشاغل خانگی را معاون اشتغال وزارتخانه بهصورت جدی پیگیری خواهد کرد و بانک رفاه نیز در این زمینه همکاری میکند. مطالبات مطرحشده از سوی مسئولان شهرستان، مطالبات معقولی است و در حد توان وزارتخانه آنها را دنبال خواهیم کرد.