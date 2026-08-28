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ژاله عابر درگذشت

ژاله عابر، نوازنده تار، عود و از هنرمندان فعال عرصه موسیقی ایران و همسر محمدعلی کیانی‌نژاد، درگذشت.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۴۰
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ژاله عابر

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ زنده‌یاد ژاله عابر متولد سال ۱۳۳۸ در تهران بود و تحصیلات خود را در هنرستان عالی موسیقی به پایان رساند. او از شاگردان زنده‌یاد علی‌اکبر شهنازی در تار و سه‌تار و زنده‌یاد منصور نریمان در عود بود.

عابر فعالیت هنری خود را در عرصه‌های مختلف موسیقی دنبال کرد و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و گروه‌های متعدد موسیقی، از جمله گروه فرهنگ و هنر، به فعالیت پرداخت.

او همچنین به‌عنوان نوازنده عود در مرکز سرود و زیر نظر محمدعلی کیانی‌نژاد فعالیت داشت.

از دیگر فعالیت‌های هنری زنده‌یاد ژاله عابر می‌توان به نوازندگی در آلبوم «انتظار» با صدای زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان و آلبوم «مهرورزان» با صدای علیرضا افتخاری به آهنگسازی و تنظیم آلبوم «مهرورزان»اشاره کرد.

ژاله عابر طی سال‌های فعالیت خود در کنار شماری از هنرمندان و گروه‌های موسیقی، در بخش‌های مختلف این عرصه حضور داشت و از جمله نوازندگان عود در جریان حرفه‌ای موسیقی ایران بود.

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ژاله عابر موسیقی نوازنده تار درگذشت
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