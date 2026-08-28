استقلالی‌ها به دنبال تعویق دیدار خود مقابل پیکان هستند که چهار روز قبل از بازی اول لیگ نخبگان برابر السد برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، باشگاه استقلال به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا به دنبال تعویق یک بازی لیگ برتری خود است تا با توجه به فشردگی رقابت‌ها با آمادگی کامل به مصاف السد قطر برود.

طبق برنامه فعلی مسابقات، استقلال روز نوزدهم شهریورماه به مصاف پیکان می‌رود و چهار روز بعد در بصره میزبان السد قطر خواهد بود.