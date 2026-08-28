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والیبال زنان در جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه‎‌نهایی

تیم ملی والیبال زنان کشورمان بعد از برتری مقابل اندونزی و قرار گرفتن در جمع ۴ تیم برتر آسیا در رده‌بندی جهانی صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۳۴
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تیم ملی والیبال

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در شهر تیانجین کشور چین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب این مرحله از مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز به مصاف اندونزی رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کند. این برد برای ایران ۵.۹۱ امتیاز در رتبه بندی داشت.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان با مجموع ۱۱۵.۷۲ امتیاز از رتبه چهلم به جایگاه سی و هفتم صعود کرد تا برای نخستین بار در تاریخ در چنین جایگاهی قرار گیرد.

گفتنی است پروژه توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال ۲۰۲۶ و جذب لی دو هی مربی کره جنوبی ازسوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش، رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت.

تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. عدم کسب نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تا تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را محقق کنند.

بدین ترتیب این پروژه تا کنون ۴۳ پله صعود برای تیم ملی زنان داشته است و ملی‌پوشان والیبال کشورمان در هر مسابقه برای بهبود آن تلاش خواهند کرد.

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برچسب ها
تیم ملی والیبال والیبال زنان والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ تابناک ورزشی تیانجین
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