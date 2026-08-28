انصارالله یمن: عربستان در محاسبات خود تجدیدنظر کند

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله با اشاره به حضور گسترده مردم یمن در مراسم سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، تأکید کرد که این حضور نشان‌دهنده پایبندی ملت یمن به هویت، استقلال و آزادی خود است و کسانی را که به دنبال تسلیم یا تضعیف اراده یمنی‌ها هستند، در محاسباتشان تجدیدنظر کنند.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المسیره، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد حضور گسترده مردم یمن در میدان‌های مختلف این کشور به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، نشان‌دهنده پایبندی ملت یمن به هویت و استقلال خود و مخالفت با هرگونه قیمومیت و اشغالگری است.

الفرح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «اکنون زمان آن رسیده است کسانی که به تسلیم کردن یمن یا از بین بردن اراده آن امید بسته‌اند، ازجمله عربستان سعودی، در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.»

وی افزود: ملت یمن را نمی‌توان به گروه‌هایی وابسته به خارج تقلیل داد یا آن را مردمی تصور کرد که می‌توانند تحت کنترل و سلطه دیگران قرار بگیرند.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله تأکید کرد که باور مردم یمن به بندگی خداوند و ایمان آنها به مفهوم «لا إله إلا الله و محمد رسول‌الله»، انگیزه عمیق مواضع و پایداری آنها است و این باور در میدان‌های رویارویی با «اشغالگری عربستان» نمود پیدا کرده است.

الفرح همچنین گفت که حضور گسترده مردم در مراسم میلاد پیامبر اسلام (ص) صرفاً به یک گروه محدود اختصاص نداشت، بلکه بیانگر اراده ملتی بود که به هویت خود پایبند، به استقلالش افتخار و بر آزادی و مخالفت با قیمومیت و اشغالگری تأکید دارد.

وی افزود: حضور داوطلبانه زنان و مردان یمنی در این مراسم نشان می‌دهد هویت آنها تنها یک عنوان نیست، بلکه در آگاهی، رفتار، تصمیم‌گیری و مواضعشان بازتاب یافته و در تلاش برای آزادی، استقلال و بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته تجلی پیدا می‌کند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله هشدار داد که تقلیل مفهوم آزادی به یک گروه خاص یا تصور اینکه دیگر یمنی‌ها توده‌ای قابل کنترل هستند، اشتباه است و چنین رویکردی نادیده گرفتن ملتی است که حضور و اراده خود را به اثبات رسانده است.

الفرح در پایان تأکید کرد که ملت یمن با تکیه بر پیشینه تاریخی، ارزش‌ها و باور‌های خود، تسلیم فشار، محاصره و اشغال نخواهد شد و حتی طولانی شدن رویارویی نیز این ملت را از مواضع خود منصرف نخواهد کرد.

این اظهارات درحالی بیان شده است که در روز‌های اخیر، درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.

نیرو‌های مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاه‌های نیرو‌های وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موج‌های درگیری از زمان برقراری آتش‌بس سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

در مقابل، نیرو‌های وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیرو‌های مسلح یمن خبر داده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گسترده‌تر و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش داده است.