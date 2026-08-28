دیپلمات موریتانیایی دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی شد

شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، «اسماعیل ولد الشیخ احمد»، دیپلمات باسابقه موریتانیایی را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان انتخاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از وبگاه شبکه روسیا الیوم، شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در نشست فوق‌العاده‌ای که در مقر این سازمان در شهر جده عربستان برگزار شد، «اسماعیل ولد الشیخ احمد» را به‌عنوان دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی انتخاب کرد.

ولد الشیخ احمد متولد سال ۱۹۶۰، برای یک دوره پنج‌ساله ریاست دبیرخانه این سازمان را بر عهده خواهد داشت؛ انتخابی که با امید‌هایی برای تقویت نقش سازمان همکاری اسلامی در عرصه بین‌المللی همراه شده است.

دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی پس از انتخاب خود، ضمن قدردانی از کشور‌های عضو به دلیل اعتمادی که به وی کرده‌اند، گفت که نزدیک به دو میلیارد مسلمان انتظار دارند سازمانی «حاضرتر و تأثیرگذارتر» داشته باشند که بتواند در خدمت مسائل آنها و دفاع از منافعشان باشد و در ساخت آینده‌ای مبتنی بر امنیت، صلح و کرامت مشارکت کند.

وی در تشریح اولویت‌های خود تأکید کرد که مسئله فلسطین همچنان «مسئله محوری» سازمان همکاری اسلامی در ابعاد سیاسی، انسانی و تمدنی خواهد بود.

ولد الشیخ احمد همچنین بر ادامه حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و حمایت از اماکن مقدس تأکید کرد و این رویکرد را «تعهدی ثابت و تغییرناپذیر» دانست.

دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی همچنین به چالش‌های معاصر از جمله تحولات عمیق ژئوپلیتیکی و تأثیر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال بر نظام بین‌الملل اشاره کرد.

وی متعهد شد تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی را برای مقابله با اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی، افزایش و گفت‌و‌گو و همکاری با جامعه جهانی را گسترش دهد.

ولد الشیخ احمد سابقه‌ای چندین دهه‌ای در حوزه میانجیگری بین‌المللی، توسعه و امور بشردوستانه دارد. او بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ وزیر امور خارجه موریتانی بود و پس از آن به عنوان رئیس دفتر «محمد ولد شیخ الغزوانی» رئیس‌جمهور یموریتانی، فعالیت می‌کرد.

وی پیش از بازگشت به عرصه دولتی موریتانی نیز سمت‌های ارشد مختلفی در مجموعه سازمان ملل متحد بر عهده داشت.

سازمان همکاری اسلامی که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده و مقر آن در جده قرار دارد، ۵۷ کشور عضو دارد. بر اساس منشور این سازمان، دبیرکل از سوی شورای وزیران امور خارجه برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شود که یک بار نیز قابل تمدید است.

بر این اساس، ولد الشیخ احمد جایگزین «حسین ابراهیم طه» از چاد شد که از سال ۲۰۲۱ دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی را بر عهده داشت.