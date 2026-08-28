عکس: یایویی کوساما؛ هنرمندی که توهماتش را به هنر بدل کرد

یایویی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی، مسیر هنری خود را از دل توهمات یک کودکیِ پر از رنج آغاز کرد و با پناه بردن به هنر، ترس‌هایش را روی بوم آورد. او پس از دهه‌ها تلاش بی‌وقفه و خلق روزانه ده‌ها اثر، جهان را با سبک منحصر‌به‌فرد خود شامل طرح‌های تکرارشونده، کدو تنبل‌های غول‌پیکر و اتاق‌های آینه‌ای بی‌نهایت تسخیر کرد؛ هنرمندی پیشرو که تا آخرین روزهای زندگی‌اش در مرز باریک میان نبوغ و روان‌پریشی، یکی از تأثیرگذارترین میراث‌های بصری جهان معاصر را پدید آورد.