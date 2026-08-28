تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا موفق به شکست اندونزی شد تا برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها و مرحله نیمه نهایی صعود کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک امروز با دو دیدار در شهر تیانجین کشور چین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب این مرحله از مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به مصاف اندونزی رفت و سه بر یک به پیروزی رسید تا برای نخستین بار در تاریخ به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های دوم تا چهارم موفق به شکست حریف شدند.

شبنم علیخانی، فاطمه منظوری، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با اندونزی بودند.

غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

اگنس میشل از لهستان و این بان لئونگ از هنگ کنگ به عنوان داوران اول و دوم قضاوت دیدار ایران و اندونزی را برعهده داشتند.

الهه پورصالح قطر پاسور تیم ملی والیبال زنان در این دیدار با کسب ۲۹ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازی دیدار ایران و اندونزی را به دست آورد.

در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی امروز تیم میزبان (چین) مقابل ویتنام صف آرایی می‌کند و برنده این مسابقه در دومین دیدار نیمه نهایی که ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز شنبه هفتم شهریور برگزار می‌شود، با تیم ملی زنان ایران رو‌به‌رو خواهد شد. در دو دیدار روز گذشته مرحله یک چهارم نهایی نیز تیم‌های ژاپن و تایلند با شکست حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

قهرمان این رقابت‌ها سهیمه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست می‌آورد و سه تیم برتر نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ دریافت خواهند کرد.