عکس: آتش سوزی در شهرک صنعتی آق قلا
صبح روز، پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، آتشسوزی در شهرک صنعتی آققلا متعلق به انبار یک کارخانه تولید فرآوردههای پلاستیکی رخ داد. با تلاش تیمهای آتشنشانی آققلا و نیروهای کمکی اعزامشده از گرگان، پس از ۷ ساعت تلاش بی وقفه و فداکارانه خطر سرایت آتش به واحدهای صنعتی مجاور برطرف و حریق مهار و اطفای کامل انجام شد.
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