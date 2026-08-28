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کد خبر: ۱۳۹۱۸۱۵
بازدید: ۲

عکس: آتش سوزی در شهرک صنعتی آق قلا

صبح روز، پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، آتش‌سوزی در شهرک صنعتی آق‌قلا متعلق به انبار یک کارخانه تولید فرآورده‌های پلاستیکی رخ داد. با تلاش تیم‌های آتش‌نشانی آق‌قلا و نیرو‌های کمکی اعزام‌شده از گرگان، پس از ۷ ساعت تلاش بی وقفه و فداکارانه خطر سرایت آتش به واحد‌های صنعتی مجاور برطرف و حریق مهار و اطفای کامل انجام شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری شهرک صنعتی آق قلا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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