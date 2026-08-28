دفاع مقدس الگوی مشارکت مردم در اداره کشور است

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس و تأثیر آن در تقویت سرمایه اجتماعی، گفت: الگوگیری از سبک زندگی، فرماندهی و یادگیری میدانی رزمندگان و ملت ایران می‌تواند مشارکت عمیق و گسترده مردم و نقش محوری آنان در اداره کشور را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رقم بزند.

به گزارش تابناک سردار رضا طلایی‌نیک در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: امسال، با توجه به وقوع دو جنگ تحمیلی اخیر و دفاع مقدس پیروزمندانه‌ای که ملت ایران پشت سر گذاشتند، به نظر می‌رسد حال‌وهوای هفته دفاع مقدس متفاوت باشد.

طلایی‌نیک ادامه داد: سرمایه اجتماعی که در جریان دفاع مقدس جنگ تحمیلی سوم تقویت و ارتقا پیدا کرده است، می‌تواند فضای بسیار متفاوت و مؤثری را برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس امسال فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز هم از دستاورد‌های معنوی و اجتماعی و تجارب ارزشمند دفاع مقدس هشت‌ساله استفاده می‌کنیم. یکی از این دستاوردها، الگوی فرماندهی و فرماندهی بر مبنای نظام یادگیری است که فرماندهان بزرگ ما و شهدای دفاع مقدس هشت‌ساله داشتند.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: این الگو در بالندگی و توانمندتر شدن نیرو‌های مسلح بسیار مؤثر بود؛ زیرا سبک فرماندهی که با الهام از امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در جریان دفاع مقدس هشت‌ساله شکل گرفت و همین‌طور امام شهید، به‌گونه‌ای بود که در بارور کردن استعداد‌ها و میدان دادن به استعداد‌ها بسیار موفق عمل کرد.

سردار طلایی‌نیک افزود: اگر بتوانیم همین الگوگیری از حوزه یادگیری، یعنی یادگیری و فرماندهی بر مبنای یادگیری میدانی در دفاع مقدس هشت‌ساله را که در دفاع مقدس جنگ تحمیلی اخیر نیز نقش تعیین‌کننده داشت، در عرصه‌های گوناگون کشور، از جمله عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به‌کار بگیریم، مفهوم نهایی آن، مشارکت دادن عمیق و گسترده و نقش محوری مردم در اداره کشور خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: الگوگیری از سبک زندگی، سبک فرماندهی و سبک جنگیدن رزمندگان و ملت ایران می‌تواند یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال در هفته دفاع مقدس باشد.

سردار طلایی‌نیک، با اشاره به برنامه‌ریزی برای هفته دفاع مقدس گفت: متولی و محور اصلی برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است و این بنیاد در زمان مناسب، قطعاً برنامه‌ها را اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق با برنامه‌ریزی قبلی جنگ وسیعی را علیه ایران شروع کرد و هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد.