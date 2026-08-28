راتکو ملادیچ «قصاب بوسنی» در زندان لاهه درگذشت
به گزارش تابناک به نقل از گاردین، ملادیچ ژنرال بدنام صربهای بوسنی که به دلیل نقش خود در نسلکشی و جنایتهای جنگی در جریان جنگ بوسنی به حبس ابد محکوم شده بود، در زندانی در لاهه درگذشت.
سازوکار بینالمللی باقیمانده برای دادگاههای کیفری سازمان ملل متحد اعلام کرد ملادیچ روز پنجشنبه در حالی که در بیمارستانی در لاهه بستری بود، جان باخته است. این نهاد همچنین اعلام کرد قاضی «گراسیلا گاتی سانتانا» دستور انجام تحقیقات کامل درباره شرایط مرگ او را صادر کرده است.
ملادیچ که به «قصاب بوسنی» شهرت داشت، یکی از اصلیترین طراحان و مجریان سیاست پاکسازی قومی در جنگ بوسنی بود؛ جنگی که بیش از ۱۰۰ هزار کشته و بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشت.
او در سال ۲۰۱۷ از سوی دادگاه سازمان ملل متحد به دلیل نسلکشی و مجموعهای از جنایتهای جنگی به حبس ابد محکوم شد. مهمترین اتهام او نقش مستقیم در سازماندهی کشتار سربرنیتسا بود؛ جایی که نیروهای صرب بوسنی دستکم ۸ هزار مسلمان بوسنیایی را پس از سقوط این منطقه که از سوی سازمان ملل «منطقه امن» اعلام شده بود، قتلعام کردند.
کشتار سربرنیتسا، که یکی از فجیعترین جنایتهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود، نقطه اوج جنگ سهساله بوسنی بود. هزاران مرد و پسر مسلمان بازداشت و اعدام شدند و اجساد قربانیان در گورهای دستهجمعی دفن شد.
ملادیچ همچنین فرمانده نیروهای صرب بوسنی در جریان محاصره سارایوو بود؛ محاصرهای که طی آن پایتخت بوسنی بهطور روزانه هدف آتش توپخانه، تانک و تکتیراندازها قرار گرفت و حدود ۱۰ هزار نفر در جریان آن کشته شدند.