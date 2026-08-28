بررسی سوال نماینده اردکان از وزیر اقتصاد / اصلاح قانون بهکارگیری سلاح روی میز مجلس
عباس گودرزی سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک از برگزاری جلسات صحن علنی مجلس در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گفته گودرزی، مهمترین دستورکارهای این هفته مجلس عبارتند از:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه مدیریت بدهیهای عمومی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر.
همچنین سؤال مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.