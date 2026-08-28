عزیزی: آمریکا راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی خطاب به آمریکاییها گفت: همه مسیرها را میروید و امتحان میکنید، اما خودتان هم میدانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی خطاب به مقامات آمریکا، اظهار کرد: همه مسیرها را میروید و امتحان میکنید، اما خودتان هم میدانید تنها مسیر، تسلیم مقابل اراده ملت مقتدر ایران و پذیرش همه شروط ایران و اجرایی کردن همه تعهداتتان است.
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