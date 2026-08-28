مسیر جدید صادرات نفت ایران باز شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ موسسه تحقیقاتی و تحلیلی در بخش نفتوگاز، اچافار میگوید، «هیس، سنتکام متوجه نیست که آمار نفتیای که دارد اعلام میکند، شامل نفت ایران هم میشود.»
ساعاتی پیش سنتکام اعلام کرد که ۷۵۰ میلیون بشکه نفت برای عبور از تنگه هرمز اسکورت کرده، اما ایران هیچ بشکه نفتی از منطقه محاصره خارج نکرده است؛ چند ساعت بعد، شرکت کمککننده به رهیابی محمولههای نفتی ایران به آمریکا، تنکرترکرز محاسبه کرد که این رقم یعنی روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت.
اما اکانت ردیابیهای دریایی منچ اوسینت میگوید که پایشهای ماهوارهای نشان میدهد که یک نفتکش مرتبط با ایران در حال ترک منطقه انتقال کشتیبهکشتی (STS) است و این اولین بار نیست که نفتکشهای نفت یا LPG ایرانی در این منطقه یا در یکی از بنادر امارات یا عمان دیده میشوند، اما تنکرترکرز ترجیح میدهد «به دلایلی این موضوع را نادیده بگیرد».