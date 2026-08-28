درخشش تیم ملی ایران در المپیاد جهانی علوم زمین
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیم ملی ایران در المپیاد جهانی علوم زمین (IESO) ۲۰۲۶ که در تورین ایتالیا برگزار شد موق به کسب یک رتبه اول و مدالهای نقره و برنز جهان شد.
سال گذشته تیم ملی المپیاد علوم زمین ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۵) که در شهر جینینگ کشور چین برگزار شد، موفق به کسب ۴ مدال برنز شد
مهرانه واشقانی فراهانی در بخش مستند کوتاه گزارشگران جوان اتحادیه بین المللی علوم زمین (IUGS)، رتبه یک جهان را به دست آورد. جواد نامجو در پروژه سیستم زمین (ESP) مدال برنز کسب کرد.
در بخش کاوش گروهی میدانی بینالمللی (ITFI) نیز شمیم مولاقلیزاده، جواد نامجو، غزل قاضیزاده و مهرانه واشقانی فراهانی موفق به کسب مدال مدال برنز شدند و در تستهای انفرادی نیز شمیم مولاقلیزاده و جواد نامجو، مدال نقره و غزل قاضیزاده، مدال برنز را به دست آوردند.