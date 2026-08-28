ابراز همدردی ایران با قربانیان حادثه سیل در نپال

به گزارش تابناک؛ در پی جاری‌شدن سیل مهیب و رانش زمین در بخش‌هایی از کشور نپال که موجب جان‌باختن و مفقودشدن صد‌ها نفر و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شد، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم نپال، خصوصا خانواده‌های جان‌باختگان و مفقودشدگان، برای آسیب‌دیدگان آرزوی بهبودی کرد.