ابراز همدردی ایران با قربانیان حادثه سیل در نپال
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در نپال با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ در پی جاریشدن سیل مهیب و رانش زمین در بخشهایی از کشور نپال که موجب جانباختن و مفقودشدن صدها نفر و تخریب زیرساختها و منازل مردم شد، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم نپال، خصوصا خانوادههای جانباختگان و مفقودشدگان، برای آسیبدیدگان آرزوی بهبودی کرد.
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