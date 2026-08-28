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کد خبر: ۱۳۹۱۸۰۰
بازدید: ۳۳۵

عکس: ماه گرفتگی در آسمان آمریکا و اروپا

شب گذشته، آسمان قاره‌های آمریکا و اروپا شاهد یک رویداد نجومی خیره‌کننده بود. ماه گرفتگی جزئی که به گفته ناسا، ۹۶ درصد از قرص ماه را در سایه زمین فرو برد، ساکنان این مناطق را به تماشای یکی از نزدیک‌ترین پدیده‌ها به ماه گرفتگی کامل دعوت کرد. (وقتی بخشی از ماه، نه به طور کامل، وارد سایه اصلی زمین می‌شود ماه گرفتگی جزئی داریم)

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ماه گرفتگی آمریکا اروپا رویداد نجومی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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