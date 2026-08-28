عکس: ماه گرفتگی در آسمان آمریکا و اروپا

شب گذشته، آسمان قاره‌های آمریکا و اروپا شاهد یک رویداد نجومی خیره‌کننده بود. ماه گرفتگی جزئی که به گفته ناسا، ۹۶ درصد از قرص ماه را در سایه زمین فرو برد، ساکنان این مناطق را به تماشای یکی از نزدیک‌ترین پدیده‌ها به ماه گرفتگی کامل دعوت کرد. (وقتی بخشی از ماه، نه به طور کامل، وارد سایه اصلی زمین می‌شود ماه گرفتگی جزئی داریم)