افزایش شمار قربانیان سیلاب مرگبار نپال به ۴۶۹ نفر
به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، عملیات امداد و نجات در مناطق مرزی نپال و چین روز جمعه در حالی ادامه یافت که نیروهای امدادی برای یافتن صدها فرد مفقود، در میان گلولای، آوار و بقایای ساختمانهای تخریبشده جستوجو کردند. این مناطق روز چهارشنبه بر اثر جاری شدن سیلابی عظیم و ناگهانی که در پی فروپاشی یک یخچال طبیعی به راه افتاد، بهشدت آسیب دیدند.
پلیس نپال اعلام کرد شمار جانباختگان این حادثه در این کشور تا صبح جمعه به ۴۶۹ نفر رسیده است؛ این رقم در روز پنجشنبه ۳۹۰ نفر اعلام شده بود. نیروهای امدادی همچنان در حال خارج کردن اجساد از زیر آوار هستند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
چین تاکنون آمار تلفات خود در منطقه تبت را بهروزرسانی نکرده و همچنان از کشته شدن سه نفر خبر داده است. مقامهای دو کشور در مجموع اعلام کردهاند که بیش از ۱۵۰۰ نفر مفقود شدهاند.
این فاجعه پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا و جاری شدن حجم عظیمی از آب، گلولای و بقایای سنگی رخ داد. سیلاب با شدت زیاد از مناطق کوهستانی عبور کرد و چندین اجتماع و زیرساخت در دو سوی مرز نپال و چین را درنوردید.
در کنار عملیات جستوجو و امدادرسانی، مقامهای نپال و چین نسبت به وقوع سیلابی جدید هشدار دادهاند. در بالادست منطقه، در پی حادثه روز چهارشنبه دریاچهای شکل گرفته که اکنون سرریز شده و میتواند حجم بیشتری از آب را به سمت مناطق پاییندست روانه کند.
وزارت منابع آب چین روز پنجشنبه اعلام کرد این دریاچه حدود ۲ میلیون مترمکعب آب در خود جای داده است و پیشبینی میشود طی سه روز آینده حدود ۳ میلیون مترمکعب دیگر آب وارد آن شود.
مقامهای دو کشور از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستهاند برای جلوگیری از تلفات بیشتر، هرچه سریعتر به مناطق مرتفعتر و امن منتقل شوند.