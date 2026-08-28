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پادشاه نروژ درگذشت

کاخ سلطنتی نروژ روز جمعه از درگذشت «هارالد پنجم»، پادشاه این کشور، در سن ۸۹ سالگی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۸
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نروژ

به گزارش تابناک از اسکای نیوز، پادشاه هارالد پنجم نروژ، قدیمی‌ترین پادشاه در حال سلطنت اروپا، روز جمعه در ۸۹ سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ با تایید این خبر اعلام کرد که پادشاه پس از سال‌ها سلطنت و در پی وخامت وضعیت جسمانی‌اش درگذشت.

 

پادشاه نروژ در سال‌های اخیر با مشکلات متعدد جسمانی روبه‌رو بود و به دلیل وضعیت سلامتی خود چندین بار در بیمارستان بستری شد. او از ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) در بیمارستان دانشگاهی اسلو تحت درمان قرار داشت و پیش از مرگ، وضعیت جسمانی وی به شدت وخیم اعلام شده بود.

 

هارالد به بیماری کم‌خونی همولیتیک مبتلا بود؛ بیماری‌ای که در آن گلبول‌های قرمز با سرعتی غیرطبیعی از بین می‌روند و می‌تواند موجب خستگی و تنگی نفس شود. در جریان بستری اخیر نیز عفونت باکتریایی خون، وضعیت او را پیچیده‌تر کرده بود.

 

وخامت وضعیت پادشاه در روز‌های پایانی زندگی او موجب شد «سونیا»، ملکه نروژ، و «هاکون»، ولیعهد این کشور، برنامه‌های رسمی خود را لغو کنند. هاکون در دوره بیماری پدرش وظایف پادشاهی را به عنوان نایب‌السلطنه انجام می‌داد و اعضای خانواده سلطنتی برای حضور در کنار هارالد به بیمارستان دانشگاهی اسلو رفتند.

 

پادشاه نروژ در سال‌های اخیر، با وجود مشکلات جسمانی، از کناره‌گیری از سلطنت خودداری کرده بود. او پیش‌تر گفته بود سوگندی که برای خدمت به عنوان پادشاه یاد کرده، تعهدی مادام‌العمر است.

 

هارالد در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که به دلیل سن و شرایط جسمانی، تعداد فعالیت‌های رسمی خود را کاهش خواهد داد، اما از کناره‌گیری از سلطنت سخنی به میان نیاورد.

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پادشاه نروژ درگذشت نروژ
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tabnak.ir/005q4M