عراقچی: آمریکا باید یک واقعیت ساده را درک کند؛ فشار نتیجه نمیدهد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آمریکا باید یک واقعیت ساده را درک کند؛ فشار نتیجه نمیدهد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با همتای قطری خود در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفتوگوهای سازنده و مبتکرانهای در تهران داشتیم.
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او افزود: بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست. این امر به درک یک واقعیت ساده از سوی آمریکا بستگی دارد: فشار نتیجه نمیدهد. آمریکا باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ما را تصدیق کند و به تعهدات خود پایبند باشد.
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