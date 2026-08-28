به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با همتای قطری خود در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت‌و‌گو‌های سازنده و مبتکرانه‌ای در تهران داشتیم.

کشور قطر، سید عباس عراقچی، جمهوری اسلامی ایران، کشور آمریکا.

او افزود: بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست. این امر به درک یک واقعیت ساده از سوی آمریکا بستگی دارد: فشار نتیجه نمی‌دهد. آمریکا باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ما را تصدیق کند و به تعهدات خود پایبند باشد.