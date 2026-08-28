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اعلام اسامی کرم‌های دست غیرمجاز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از کرم‌های دست و محصولات مراقبت از پوست دست غیرمجاز را که بدون مجوز‌های قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۵
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کرم

به گزارش تابناک به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از کرم‌های دست و فرآورده‌های مراقبت از پوست دست به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

 

اسامی محصولات غیرمجاز

 

کرم‌های دست و مراقبت از پوست دست

 

▫️ CQK

 

کرم دست

 

▫️ BIOAQUA

 

کرم دست

 

▫️ SADOER

 

Avocado Hand Cream

 

▫️ BELLE JARDIN

 

Hand and Nail Cream

 

سازمان غذا و دارو تأکید کرد فرآورده‌های یادشده به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید این سازمان نیستند و مصرف آنها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

 

از شهروندان درخواست می‌شود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده اقلام یادشده در سطح عرضه، مراتب را از طریق معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.

 

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار داده است.

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tabnak.ir/005q4J