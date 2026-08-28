اعلام اسامی کرمهای دست غیرمجاز
به گزارش تابناک به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از کرمهای دست و فرآوردههای مراقبت از پوست دست به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
کرمهای دست و مراقبت از پوست دست
▫️ CQK
کرم دست
▫️ BIOAQUA
کرم دست
▫️ SADOER
Avocado Hand Cream
▫️ BELLE JARDIN
Hand and Nail Cream
سازمان غذا و دارو تأکید کرد فرآوردههای یادشده به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید این سازمان نیستند و مصرف آنها میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره مواجه کند.
از شهروندان درخواست میشود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده اقلام یادشده در سطح عرضه، مراتب را از طریق معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی یا سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار داده است.