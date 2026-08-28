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پزشکیان: ایران در برهه تاریخی «وفاق، همدلی و هم‌آوایی» می‌خواهد

موظفیم زمینه شکوفایی جوانان، این سرمایه‌های ارزشمند ملی را فراهم و فرصت رشد و بالندگی آنان را فراهم کینم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۴
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دولت

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پیامی به هفدهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر کشور در مشهد که توسط سعید حبیبا، رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم قرائت شد، اظهارکرد: جوانان سرمایه بزرگ ایران اسلامی برای ساختن فردای روشن و درخشان برای این سرزمین هستند و با دانش، توانمندی، نشاط و روحیه خلاق خود پشتوانه اصلی پیشرفت تعالی و سربلندی کشور هستند.

 

وی ادامه داد: هفدهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور هزاران دانشجوی جوان از سراسر ایران جلوه‌ای از این سرمایه ارزشمند ملی و نمادی از ظرفیت‌های پویای نسل جوان کشور است رویدادی که در آن علم و ورزش، رقابت و رفاقت تلاش فردی و کار جمعی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا جوانان ما توانمندتر بانشاط‌تر و آماده‌تر برای پذیرش مسئولیت‌های آینده کشور پرورش یابند.

 

رییس جمهور گفت: ورزش در دانشگاه فقط پرداختن به جسم و کسب عنوان و مدال نیست بلکه فرصتی است برای تمرین سبک زندگی، تقویت امید و تلاش برای رسیدن به فردایی بهتر.

 

وی عنوان کرد: میدان ورزش و رقابت سالم در دانشگاه آئینه‌ای از نشاط و شوق زندگی و بستری برای تقویت روحیه تلاش پویایی و مسئولیت پذیری جوانان است.

 

پزشکیان ادامه داد: ما در برهه‌ای حساس از تاریخ کشور عزیزمان ایران به سر می‌بریم برهه‌ای که بیش از هر زمان دیگری وفاق، همدلی، رفاقت و هم‌آوایی را ایجاب می‌کند، المپیاد دانشجویی نیز نمادی از این وفاق ملی است؛ رویدادی که در کنار رقابت اخلاق مداری، جوانمردی و روحیه مسئولیت پذیری را تقویت می‌کند و این ارزش‌ها را به عنوان سرمایه‌ای گران بها برای تحکیم همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه امید به آینده کشور به نسل جوان می‌آموزد.

 

وی اظهارکرد: تقویت ورزش در دانشگاه ها، شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه‌های ملی و بین المللی بخشی از مسئولیت ما در قبال نسل جوان و آینده کشور است.

 

رییس جمهور افزود: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا جوانان ایران بتوانند با تکیه بر امید، اعتماد به نفس و روحیه کار جمعی برای سربلندی میهن در عرصه‌ها و میادین مختلف علمی و ورزشی افتخار آفرینی کنند.

 

رییس جمهور در این پیام با قدردانی از همه دست اندرکاران برگزاری این المپیاد فرهنگی- ورزشی به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود برای همه دختران و پسران ورزشکار و دانشجویان این سرزمین سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزو کرد و عنوان کرد: امیدوارم این رقابت‌ها سرآغاز همدلی‌های بیشتر کسب تجربه‌های ارزشمند و برداشتن گام‌هایی بلندتر برای اعتلای ورزش و دانشگاه‌ها باشد.

 

پزشکیان ادامه داد: به امید روزی که هر جوان ایرانی خود را در ساختن آینده ایران سهیم بداند و با بهره گیری از دانش، توانمندی، اخلاق و همدلی در مسیر پیشرفت و سربلندی میهن گام بردارد و در رساندن ایران عزیز به جایگاه شایسته و درخور آن نقش خویش را به تمامی ایفا کند.

 

هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر کشور با حضور چهار هزار ورزشکار در ۱۵ رشته تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی ادامه دارد.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور المپیاد دختران
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