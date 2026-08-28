عکس: زمین بسکتبال؛ آخرین پناهگاه آوارگان لبنانی در «صور»

با شدت گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان، یک زمین بسکتبال در شهر «صور» کاربری متفاوتی پیدا کرده است. این فضا که روزگاری محل ورزش و بازی کودکان بود، اکنون به اقامتگاهی اضطراری تبدیل شده تا خانواده‌های رانده‌شده از روستاهای ویران یا اشغال‌شده توسط رژیم غاصب صهیونیستی، روزهای سخت آوارگی را در آن سپری کنند.