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کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۳
بازدید: ۱۰۴۱

عکس: زمین بسکتبال؛ آخرین پناهگاه آوارگان لبنانی در «صور»

با شدت گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان، یک زمین بسکتبال در شهر «صور» کاربری متفاوتی پیدا کرده است. این فضا که روزگاری محل ورزش و بازی کودکان بود، اکنون به اقامتگاهی اضطراری تبدیل شده تا خانواده‌های رانده‌شده از روستاهای ویران یا اشغال‌شده توسط رژیم غاصب صهیونیستی، روزهای سخت آوارگی را در آن سپری کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جنوب لبنان پناهگاه آوارگان آوارگان لبنانی صور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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