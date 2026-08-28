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حکم یک قاضی فدرال برای توقف مقررات انتخاباتی ترامپ

یک قاضی فدرال آمریکا، مقررات مربوط به طرح رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن رأی‌گیری پستی را متوقف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۹۲
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آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال روز پنجشنبه اجرای بخش‌های اصلی مقررات جدید «سرویس پستی ایالات متحده» را متوقف کرد؛ مقرراتی که این نهاد به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای تشدید الزامات مربوط به رأی‌گیری پستی پیش از انتخابات کنگره در ماه نوامبر تصویب کرده بود.

 

ایندرا تالوانی، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در بوستون، به درخواست ایالت‌هایی که تحت مدیریت دموکرات‌ها هستند و گروه‌های مدافع حقوق رأی‌دهندگان، یک دستور موقت منع اجرا صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه حکمی صادر کرد که در پی آن، دستور‌های قضایی قبلی برای جلوگیری از اجرای طرح‌های ترامپ جهت محدود کردن رأی‌گیری پستی لغو شد.

 

این تصمیم دیوان عالی باعث شد ده‌ها دادستان کل ایالت‌ها که دموکرات‌ها رهبری آنها را بر عهده دارند و گروه‌های مدافع حقوق رأی‌دهندگان، از جمله اتحادیه رأی‌دهندگان زن آمریکا با سرعت وارد یک تلاش حقوقی جدید شوند تا مانع اجرای مقرراتی شوند که به «سرویس پستی آمریکا» اجازه داده بود این مقررات را از روز چهارشنبه اجرا کند.

 

دستور منع اجرای صادرشده از سوی تالوانی تا زمانی که او درباره صدور یک حکم مقدماتی بلندمدت‌تر برای جلوگیری از اجرای این مقررات تصمیم بگیرد، برقرار خواهد بود. این قاضی قرار است در جلسه‌ای در ۳ سپتامبر بررسی کند که آیا چنین حکمی صادر کند یا خیر. تالوانی از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری دموکرات پیشین آمریکا، به مقام قضاوت منصوب شده است.

 

بر اساس این مقررات، ایالت‌ها موظف هستند فهرست دریافت‌کنندگان برگه‌های رأی پستی را در اختیار «سرویس پستی آمریکا» قرار دهند و تمام پاکت‌های حاوی برگه‌های رأی که برای رأی‌دهندگان ارسال می‌شوند و همچنین پاکت‌های بازگشت آنها باید دارای بارکد‌های منحصر‌به‌فرد باشند.

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قاضی فدرال مقررات انتخاباتی ترامپ آمریکا
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