جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال یکطرفه شد

فرمانده پلیس راه کندوان اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیک سنگین در نقاطی از محور کندوان با هماهنگی پلیس راه و راهداری این مسیر پرتردد حوالی ساعت ۹ صبح امروز از سمت چالوس به سمت استان‌های البرز و تهران به روی کاربران جاده‌ای یکطرفه شده است.

به گزارش تابناک سرهنگ محمد احمدی روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اینک آنچه گزارش شده در نقاطی از محور از جمله پل زنگوله، سیاه بیشه از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان ترافیک سنگین داریم.

وی اظهار کرد: کاربران جاده‌ای که مقصد آن‌ها استان‌های جنوبی و پایتخت کشور است می‌توانند برای رسیدن به این مقاصد از مسیر‌های جایگزین از جمله هراز و سواد کوه تردد کنند.

محور کندوان در روز‌های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر سفر‌ها به غرب مازندران با حجم بالای تردد خودرو‌ها مواجه بوده است.

جاده کندوان به سمت کرج و تهران مسدود شد

جاذبه‌های طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق کوهستانی غرب مازندران، به‌ویژه در روز‌های پایانی تعطیلات و فصل سفر، بر میزان حضور گردشگران در این منطقه افزوده است.

برابر آمار رسمی روزانه دستکم ۵۰ هزار خودرو در این محور تردد دارند.

همچنین سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل افزایش حجم ترافیک مقرر شد از ساعت ۰۹:۰۰ امروز جمعه ۶ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت (شمال به جنوب) در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شود.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و روان شدن عبور و مرور در این محور‌ها ادامه خواهد داشت و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد.