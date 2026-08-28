سومی نماینده اسکواش ایران در بنگلادش
به گزارش تابناک محسن غلام نژاد، مربی تیم ملی اسکواش در گفتوگو با ایسنا، درباره عملکرد اعتمادپور در این رقابتها اظهار کرد: سپهر در مسابقات بنگلادش عملکرد بسیار خوبی داشت و با توجه به شرایطی که در یک سال گذشته از نظر حضور در مسابقات بینالمللی داشت، این نتیجه برای ما بسیار ارزشمند است.
وی افزود: در مرحله نیمهنهایی، سپهر بازی خوبی را مقابل حریف سریلانکایی خوب شروع نکرد و یک بر صفر عقب افتاد، اما توانست نتیجه را یک بر یک کند. دوباره از حریف عقب افتاد، ولی باز هم بازی را به تساوی ۲ بر ۲ رساند. در گیم پنجم به دلیل فشار مسابقات و خستگی، نتوانست بازی را به نفع خودش تمام کند و در نهایت مسابقه را واگذار کرد.
غلام نژاد با بیان این که کسب جایگاه سوم در مسابقات PSA با جایزه ۱۲ هزار دلاری راضی کننده است، اظهار کرد: هدف ما ارتقای رنکینگ جهانی سپهر است. او به دلیل اینکه در یک سال اخیر در مسابقات بینالمللی شرکت نکرده، در حال حاضر رنکینگ بالای ۵۵۰ جهان دارد. اگر حمایت و اعزامها به شکل مستمر ادامه داشته باشد، هدفگذاری ما این است که طی شش ماه تا یک سال آینده بتوانیم او را به محدوده ۱۰۰ بازیکن برتر جهان نزدیک کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم امتیازاتی که سپهر از مسابقات بنگلادش کسب میکند و همچنین عملکردش در مسابقات پیشرو در ازبکستان، بتواند شروع خوبی برای ارتقای جایگاه جهانی او باشد.
مربی تیم ملی اسکواش در پایان خاطرنشان کرد:. روز دوشنبه راهی ازبکستان میشویم و مسابقات ازبکستان از چهارشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. تلاش میکنیم یک روز زودتر در محل مسابقات حضور داشته باشیم تا فرصت تمرین و آمادهسازی مناسب را داشته باشیم.