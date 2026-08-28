ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سومی نماینده اسکواش ایران در بنگلادش

رقابت‌های PSA (انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۱۲ هزار دلاری در بنگلادش در حال برگزاری است و نماینده اسکواش ایران در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۹
| |
420 بازدید
ورزش

به گزارش تابناک محسن غلام نژاد، مربی تیم ملی اسکواش در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره عملکرد اعتمادپور در این رقابت‌ها اظهار کرد: سپهر در مسابقات بنگلادش عملکرد بسیار خوبی داشت و با توجه به شرایطی که در یک سال گذشته از نظر حضور در مسابقات بین‌المللی داشت، این نتیجه برای ما بسیار ارزشمند است.

 

وی افزود: در مرحله نیمه‌نهایی، سپهر بازی خوبی را مقابل حریف سریلانکایی خوب شروع نکرد و یک بر صفر عقب افتاد، اما توانست نتیجه را یک بر یک کند. دوباره از حریف عقب افتاد، ولی باز هم بازی را به تساوی ۲ بر ۲ رساند. در گیم پنجم به دلیل فشار مسابقات و خستگی، نتوانست بازی را به نفع خودش تمام کند و در نهایت مسابقه را واگذار کرد.

 

غلام نژاد با بیان این که کسب جایگاه سوم در مسابقات PSA با جایزه ۱۲ هزار دلاری راضی کننده است، اظهار کرد: هدف ما ارتقای رنکینگ جهانی سپهر است. او به دلیل اینکه در یک سال اخیر در مسابقات بین‌المللی شرکت نکرده، در حال حاضر رنکینگ بالای ۵۵۰ جهان دارد. اگر حمایت و اعزام‌ها به شکل مستمر ادامه داشته باشد، هدف‌گذاری ما این است که طی شش ماه تا یک سال آینده بتوانیم او را به محدوده ۱۰۰ بازیکن برتر جهان نزدیک کنیم.

 

وی تصریح کرد: امیدواریم امتیازاتی که سپهر از مسابقات بنگلادش کسب می‌کند و همچنین عملکردش در مسابقات پیش‌رو در ازبکستان، بتواند شروع خوبی برای ارتقای جایگاه جهانی او باشد.

 

مربی تیم ملی اسکواش در پایان خاطرنشان کرد:. روز دوشنبه راهی ازبکستان می‌شویم و مسابقات ازبکستان از چهارشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. تلاش می‌کنیم یک روز زودتر در محل مسابقات حضور داشته باشیم تا فرصت تمرین و آماده‌سازی مناسب را داشته باشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسکواش تیم ملی بنگلادش
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q4D
tabnak.ir/005q4D