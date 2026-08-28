ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

داستان‌سرایی فرمانده سنتکام: تنگه هرمز را مین‌روبی کردیم

براد کوپر با کنار هم قرار دادن ادعاهایی، تلاش کرد آمریکا را مسلط بر تنگه هرمز به تصویر بکشد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۸
| |
791 بازدید
سنتکام

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، براد کوپر، فرمانده سازمان تروریستی سنتگام در تقلید از ترامپ ادعا کرد که تنگه هرمز مین‌روبی شده است؛ ادعایی که به گزارش بلومبرگ، با واقعیت همخوانی ندارد.

 

بلومبرگ روز گذشته نوشت: «متحدان آمریکا به طور خصوصی هشدار می‌دهند که تنگه هرمز احتمالاً هنوز حاوی مین‌های ایرانی است و ادعای ترامپ مبنی بر پاکسازی کامل این آبراه توسط نیروی دریایی ایالات متحده را زیر سوال می‌برند».

فرمانده سنتکام سپس در تلاش برای تکرار دروغ باز بودن تنگه هرمز افزود: حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از خلیج فارس عبور کرد و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه آمریکا وارد هیچ بندر ایرانی نشده یا از آن خارج نشده است.

 

کوپر همچنین ادعا کرد: ایران از زمان ازسرگیری محاصره دریایی در اواسط ماه گذشته، هیچ نفتی صادر نکرده است.

 

در همین حال وزیر خزانه داری دولت تروریستی آمریکا نیز در ادعا‌هایی مشابه گفت: طی دو هفته گذشته ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز توسط آمریکا منتقل کرده و محاصره دریایی ایجاد شده اقتصاد ایران را تحت تاثیر زیاد قرار داده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سنتکام آمریکا تنگه هرمز مین روبی
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q4C
tabnak.ir/005q4C