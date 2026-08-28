براد کوپر با کنار هم قرار دادن ادعاهایی، تلاش کرد آمریکا را مسلط بر تنگه هرمز به تصویر بکشد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، براد کوپر، فرمانده سازمان تروریستی سنتگام در تقلید از ترامپ ادعا کرد که تنگه هرمز مین‌روبی شده است؛ ادعایی که به گزارش بلومبرگ، با واقعیت همخوانی ندارد.

بلومبرگ روز گذشته نوشت: «متحدان آمریکا به طور خصوصی هشدار می‌دهند که تنگه هرمز احتمالاً هنوز حاوی مین‌های ایرانی است و ادعای ترامپ مبنی بر پاکسازی کامل این آبراه توسط نیروی دریایی ایالات متحده را زیر سوال می‌برند».

فرمانده سنتکام سپس در تلاش برای تکرار دروغ باز بودن تنگه هرمز افزود: حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از خلیج فارس عبور کرد و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه آمریکا وارد هیچ بندر ایرانی نشده یا از آن خارج نشده است.

کوپر همچنین ادعا کرد: ایران از زمان ازسرگیری محاصره دریایی در اواسط ماه گذشته، هیچ نفتی صادر نکرده است.

در همین حال وزیر خزانه داری دولت تروریستی آمریکا نیز در ادعا‌هایی مشابه گفت: طی دو هفته گذشته ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز توسط آمریکا منتقل کرده و محاصره دریایی ایجاد شده اقتصاد ایران را تحت تاثیر زیاد قرار داده است.