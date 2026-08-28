کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بررسی نقشههای هواشناسی توسط کارشناسان نشان میدهد از اواسط هفته آینده با ریزش هوای خنک به کشور اغلب نقاط نیمه شمالی ایران شاهد کاهش محسوس دما خواهند بود.
به این ترتیب با ریزش این خنکی و کاهش محسوس دمای هوا، انتظار هوایی خنک را در بسیاری از نقاط کشور از روزهای دوشنبه و سه شنبه به بعد را خواهیم داشت.
با وقوع این کاهش دما، بسیاری از نقاط کشور شاهد دماهای کمتر از نرمال خواهند بود و شرایط دمایی و جوی در نواحی سردسیر شمال غرب و شمال کشور شبه پاییزی خواهد شد.
از سوی دیگر پیشبینیهای رسمی سازمان هواشناسی کشور نیز نشان میدهد از امروز جمعه ششمین روز از شهریور ماه ۱۴۰۵ در سواحل دریای خزر و شمال استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد موقتی رخ میدهد.
در همین حال شنبه و یکشنبه در مناطقی از شمال غرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و دوشنبه در شمال غرب و نوار شمالی و سه شنبه در نوار شمالی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد موقتی رخ میدهد.
سازمان هواشناسی کشور، دریای خزر ,