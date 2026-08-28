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سهم کدام کشور‌ها در اقتصاد اتحادیه اروپا بالاتر است؟

اقتصاد اتحادیه اروپا تا حد زیادی به چند کشور، به ویژه «چهار اقتصاد بزرگ» آن وابسته است، به طوری که تا سال ۲۰۲۵، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مجموعا ۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل دادند.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۶
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اروپایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با این حال، سهم کشور‌ها از اقتصاد اتحادیه اروپا با گذشت زمان تغییر می‌کند. سهم «چهار اقتصاد بزرگ» در دهه‌های اخیر رو به کاهش بوده است. طبق گزارش یورواستات، این سهم از ۶۷.۹ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۶۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

 

بنابراین، کدام کشور‌ها بالاترین و پایین‌ترین سهم تولید ناخالص داخلی را دارند؟ و این سهم‌ها چگونه در طول زمان در سراسر اتحادیه اروپا تغییر کرده‌اند؟

 

تقریبا یک چهارم تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از آلمان می‌آید

 

آلمان همچنان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است. این کشور ۲۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۵ تولید کرد. کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته، ۱۸.۸ تریلیون یورو بود که آلمان حدود ۴.۵ تریلیون یورو از آن را تولید کرد.

 

فرانسه با سهم ۱۵.۹ درصد دومین اقتصاد بزرگ است و پس از آن ایتالیا با ۱۲ درصد قرار دارد.

 

اسپانیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، سهمی تک رقمی و ۹ درصد دارد. در مجموع، «چهار اقتصاد بزرگ» ۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.

 

هلند با سهم ۶.۲ درصد، پنج کشور برتر را تکمیل می‌کند.

 

تمام کشور‌های دیگر اتحادیه اروپا، بر اساس تولید ناخالص داخلی، هر کدام کمتر از ۵ درصد از اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.

 

لهستان با ۴.۹ درصد، بسیار به این سطح نزدیک است. سپس این سهم برای بلژیک، هفتمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، به ۳.۴ درصد کاهش می‌یابد.

 

سوئد و ایرلند هر دو سهمی معادل ۳.۲ درصد دارند، در حالی که سهم تولید ناخالص داخلی در اتریش (۲.۷ درصد)، دانمارک (۲.۲ درصد) و رومانی (۲ درصد) حداقل ۲ درصد است.

 

پانزده کشور تنها ۱۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تولید می‌کنند

 

در پانزده کشور اتحادیه اروپا، سهم تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲ درصد است و آنها در مجموع، تنها ۱۱.۲ درصد از اقتصاد اتحادیه اروپا را تولید می‌کنند.

 

جمهوری چک (۱.۸ درصد)، پرتغال (۱.۶ درصد)، فنلاند (۱.۵ درصد)، یونان (۱.۳ درصد) و مجارستان (۱.۲ درصد) هنوز بالاتر از رقم یک درصد هستند.

 

کمترین سهم تولید ناخالص داخلی در مالت (۰.۱ درصد)، قبرس (۰.۲ درصد)، لتونی (۰.۲ درصد) و استونی (۰.۲ درصد) مشاهده می‌شود.

 

تغییر ۲۰ ساله: ایتالیا و فرانسه بزرگترین بازندگان هستند

 

وقتی سهم تولید ناخالص داخلی در ۲۰ سال گذشته مقایسه می‌شود، برخی از کشور‌ها تغییرات قابل توجهی، چه مثبت و چه منفی، را شاهد بوده‌اند.

 

ایتالیا و فرانسه بزرگترین بازندگان در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ هستند. در حالی که ایتالیا در سال ۲۰۰۵، حدود ۱۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌داد، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۲ درصد کاهش یافت. این بدان معناست که سهم ایتالیا در این دوره ۳.۶ درصد (به ازای هر واحد درصد) کاهش یافته است.

 

فرانسه نیز با کاهش سهمش از ۱۸.۴ درصد به ۱۵.۹ درصد، شاهد کاهش ۲.۵ درصدی بود.

 

اسپانیا و یونان نیز هر دو با کاهش ۰.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. با این حال، از آنجایی که یونان اقتصاد کوچک‌تری دارد، این تغییر در این کشور قابل توجه‌تر بود و سهم آن از ۲ درصد به ۱.۳ درصد کاهش یافت.

 

آلمان در ۲۰ سال گذشته تنها کاهش بسیار جزئی ۰.۱ درصدی را تجربه کرد.

 

لهستان بزرگترین برنده است

 

لهستان بالاترین افزایش تولید ناخالص داخلی را به عنوان سهمی از کل اتحادیه اروپا ثبت کرد. سهم این کشور از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت که افزایشی معادل ۲.۳ درصد است. با توجه به اندازه اقتصاد آن، این یک تغییر قابل توجه است.

 

ایرلند و رومانی نیز شاهد افزایش بیش از یک درصد بودند که به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۲ درصد بود.

 

در حالی که سهم آنها از اقتصاد اتحادیه اروپا همچنان اندک است، جمهوری چک از ۱.۲ درصد به ۱.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که بلغارستان از ۰.۳ درصد، به ۰.۶ درصد افزایش یافت.

 

تغییر ۱۰ ساله؛ سهم آلمان یک درصد کاهش می‌یابد

 

حتی در طول دهه گذشته، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، تغییرات قابل توجهی وجود داشته است. سهم فرانسه ۲ درصد و سهم ایتالیا ۱.۵ درصد کاهش یافته است. سهم آلمان از اقتصاد اتحادیه اروپا نیز یک درصد کاهش یافته و از ۲۵.۱ درصد، به ۲۴.۱ درصد رسیده است.

 

لهستان همچنان با ۱.۴ درصد، بالاترین رشد را در طول دوره ۱۰ ساله ثبت کرد. این نشان می‌دهد که اقتصاد لهستان به تدریج در حال رشد بوده و سهم بیشتری از کل اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

 

تولید ناخالص داخلی سرانه متفاوت است

 

البته، تغییرات در تولید ناخالص داخلی، اندازه جمعیت را در نظر نمی‌گیرد. تولید ناخالص داخلی عمدتا نشان‌دهنده اندازه کلی اقتصاد یک کشور است.

 

همچنین تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور‌های اتحادیه اروپا را نشان نمی‌دهد، زیرا تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه شاخص‌های متفاوتی هستند.

 

تولید ناخالص داخلی سرانه در استاندارد‌های قدرت خرید (PPS) به طور گسترده برای مقایسه کشور‌ها استفاده می‌شود، زیرا هزینه زندگی در سراسر اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است.

 

بر اساس گزارش یورونیوز، میانگین دستمزد ناخالص سالانه نیز تا حد زیادی در سراسر اروپا متفاوت است.

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