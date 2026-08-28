با تصمیم کادر فنی و تایید فدراسیون، پولادمردان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در پایان رقابت‌های هفته اول لیگ وزنه‌برداری ۱۴۰۵ ایران و رکوردگیری تیم ملی، نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند.

براساس تصمیم بهداد سلیمی و کادر فنی تیم‌های ملی مردان ۴ وزنه‌بردار راهی ناگویا می‌شوند.

مصطفی جوادی در ۸۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور در ۹۵ کیلوگرم، علیرضا نصیری در ۱۱۰ کیلوگرم (اعزام در صورت بر جای گذاشتن رکورد‌های مورد نظر کادر فنی در رکوردگیری آخر) و علی داودی در ۱۱۰+ کیلوگرم ۴ وزنه‌بردار مرد ایران در ناگویا هستند.

در بخش بانوان نیز ایران دو وزنه‌بردار اعزام می‌کند. مهسا بهشتی در ۸۶ و ریحانه کریمی در ۶۹ کیلوگرم تیم ملی بانوان را در بازی‌های آسیایی تشکیل می‌دهند.