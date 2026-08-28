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کاهش محسوس دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور + نقشه دمایی

در بسیاری از نقاط کشور از اواسط هفته آینده کاهش محسوس دمای هوا در پیش است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۱
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هواشناسی

به گزارش تابناک، از اواسط هفته آینده با ریزش هوای خنک به کشور شاهد کاهش محسوس دمای هوا در بسیاری از نقاط استان های نیمه شمالی کشور خواهیم بود.

 با ریزش این خنکی و کاهش محسوس دمای هوا، انتظار هوایی خنک را در بسیاری از نقاط کشور از روز های دوشنبه و سه شنبه به بعد را خواهیم داشت.

با وقوع این کاهش دما، بسیاری از نقاط کشور شاهد دماهای کمتر از نرمال خواهند بود و شرایط دمایی و جوی در نواحی سردسیر شمال غرب و شمال کشور شبه پاییزی خواهد شد.

در تصویر دماهای کمتر از نرمال با علامت منفی و دماهای بیشتر از نرمال با علامت مثبت مشخص شده است.

 

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هواشناسی دمای هوا کاهش دما خنکی هوا
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