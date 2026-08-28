پلمب کافه لاکچری پس از افتتاح جنجالی!

کافه لاکچری VIP متعلق به خواهران بابک زنجانی، درست پس از افتتاح پلمپ شد.

به گزارش تابناک، دیده‌بان ایران نوشت: دومینو پلمب کافه‌ها در تهران ادامه دارد و این‌بار قرعه به نام یکی از معروف‌ترین مجموعه‌ها افتاد.

کافه لاکچری VIP متعلق به خواهرهای بابک زنجانی، درست پس از افتتاح پلمپ شد. این اتفاق در حالی افتاد که هنوز چند روز از بازسازی و افتتاح مجدد و پر سر و صدای این کافه که به بابک زنجانی نسبت داده می‌شد نگذشته، دلیل این اقدام، دستورالعمل‌های حجاب اعلام شده است.