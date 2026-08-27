محمد جعفر قائم‌پناه در اظهاراتی قابل تامل که بوی تفاهم جدید با آمریکا می‌دهد، گفت: «من اگر بودم و می‌دانستم آمریکا می‌خواهد رهبرمان را شهید کند، دست از غنی سازی برمی‌داشتم!... چرا صنایع ما را بزند؟ چرا راه‌های ما را بزند؟ چرا پالایشگاه و عسلویه ما را بزند؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی بیکاری زیاد شود... خردمندی این است که هدفی که می‌توانید با کمترین هزینه انجام دهید...» اظهارات کامل قائم پناه را می‌بینید و می‌شنوید.