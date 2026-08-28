خوشتیپترین چهرههای مشهور ۲۰۲۶ انتخاب شدند + عکس
مجله «وینتی فر» فهرستی از خوشتیپترین چهرههای مرد سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که حضور چند ستاره شناختهشده سینما و موسیقی در رتبههای نخست آن مورد توجه قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک، مجله «وینتی فر» فهرستی از خوشتیپترین چهرههای مرد سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که حضور چند ستاره شناختهشده سینما و موسیقی در رتبههای نخست آن مورد توجه قرار گرفته است.
در این فهرست، هری استایلز در جایگاه نخست قرار دارد. پس از او جان یامان، بازیگر ایتالیایی-ترکی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شاهرخ خان، ستاره سرشناس سینمای هند، سوم شده و جیکوب الوردی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است. این انتخاب بار دیگر نشان میدهد که استایل شخصی، جذابیت ظاهری و حضور متفاوت ستارهها در کنار فعالیت حرفهای، نقش پررنگی در نگاه رسانههای مد و سرگرمی به چهرههای مشهور دارد.
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