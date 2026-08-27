نبض خبر
خونخواه رهبرم؛ اما پوشک بچه شده 860 هزار تومن!
امیر ابراهیم رسولی دستیار محمدباقر قالیباف در گفت و گویی با آن تلویزیون سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: «ما تا آخرین روز خونخواه رهبرمان هستیم امّا پوشکی که من برای فرزندم قبل از جنگ میخریدم 360 هزار تومان بود. امروز همان پوشک 865 هزار تومان است... باید آرمان و شعار را با واقعیات جامعه تطابق بدهیم.» این بخش از اظهارات رسولی را میبینید و میشنوید.
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