امیر ابراهیم رسولی دستیار محمدباقر قالیباف در گفت و گویی با آن تلویزیون سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: «ما تا آخرین روز خون‌خواه رهبرمان هستیم امّا پوشکی که من برای فرزندم قبل از جنگ می‌خریدم 360 هزار تومان بود. امروز همان پوشک 865 هزار تومان است... باید آرمان و شعار را با واقعیات جامعه تطابق بدهیم.» این بخش از اظهارات رسولی را می‌بینید و می‌شنوید.