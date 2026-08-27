یورش پلیس آمریکا به خانه پسر ایلهان عمر
به گزارش تابناک، روزنامه دیلی میل که این خبر را پوشش داده، نوشت که پلیس شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینهسوتا به «آلفا نیوز» گفته که سهشنبه حکم تفتیش خانه عدنان، پسر ایلهان عمر، اجرا شده و در جریان این بازرسی، اسلحه و مهمات از خانه کشف و همخانهاش، عبدالرحمان عبدی ۲۲ ساله دستگیر شده است.
اوایل همان روز، اداره پلیس شهر در بیانیهای به دیلی میل اعلام کرد که آنها یک ایست ترافیکی انجام دادهاند و عبدی را به دلیل نداشتن مدرک بیمه و گواهینامه جریمه کردهاند.
این اداره اعلام کرد که عبدی در محل حادثه آزاد شده و خودرو در حال توقیف بوده که یک سلاح گرم در داخل آن پیدا شده است.
ماموران بعدا عبدی را تا آدرسی در خیابان «مارکت» تعقیب کردند و گفتند که او را «بدون مشکل» دستگیر کردهاند.
طبق سوابق دادگاه که توسط دیلی میل رویت شده است، عبدی در گذشته ۱۰ بار محکوم شده است که بیشتر این حوادث، «جرائم سبک» بودهاند.
این گزارش درحالی منتشر شده که ایلهان عمر سال گذشته فاش کرد ماموران مهاجرت فدرال که تابعیت پسرش را زیر سوال برده بودند، جلوی او را گرفتند.
ایلهان عمر که یکی از نمایندگان ایالت مینهسوتا در مجلس نمایندگان آمریکاست، اخیرا به شدت از سوی هواداران رژیم صهیونیستی در ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته و حتی بسیاری از همحزبیهای او در حزب دموکرات نیز در برابرش صفآرایی کردند.
این جنجال از آنجا آغاز شد که ایلهان عمر به عنوان یکی از سیاستمداران حامی فلسطین از میزان نفوذ رژیم اشغالگر در سیاست آمریکا انتقاد کرد. او پیشتر نیز انتقاداتی را علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران مطرح کرده بود و جدال لفظی بسیاری با ترامپ داشته است.