محسن رضایی: نتانیاهو را روانه جهنم میکنیم
به گزارش تابناک، محسن رضایی در گفتوگویی با شبکه المنار که شامگاه پنجشنبه در چارچوب برنامه «رضایی... دیدار با سرلشکر» پخش شد، به تحولات رویارویی در لبنان و منطقه پرداخت و به مردم لبنان از تمامی طوایف و گروههای آن درود فرستاد.
وی با یادآوری شهدای لبنان و حزبالله، از وحدت لبنانیها در رویارویی با رژیم صهیونیستی تمجید کرد و بهطور ویژه از شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله تشکر کرد و او را فردی دانست که در مرحله کنونی در رهبری مقاومت موفق بوده است.
وی همچنین از نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تقدیر کرد و از نقش او در عرصه سیاسی این کشور تمجید به عمل آورد.ad
شروط ایران
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: از جمله شروطی که ایران در هرگونه تفاهم با آمریکا مطرح میکند، توقف جنگ در عرصههای مختلف غرب آسیا، بهویژه در لبنان، و عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطقی از خاک لبنان است که تحت کنترل خود درآورده است.
وی همچنین پایان جنگ در نوار غزه و توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه را از دیگر شروط برشمرد و اظهار داشت که منطقه اکنون به یک «زنجیره بههمپیوسته» تبدیل شده است؛ بهگونهای که برهم خوردن امنیت در هر کشور، موجب افزایش هزینه سرمایهگذاری و کاهش فرصتهای توسعه در سایر کشورها میشود.
محسن رضایی تأکید کرد که روابط میان ایران و لبنان «تاریخی و ریشهدار» است و به پیوندهایی که طی قرنها میان علمای جبل عامل و ایران شکل گرفته است، اشاره کرد و گفت ایران با تمام توان خود به حمایت از لبنان ادامه خواهد داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه داد: اسرائیل دیگر قادر نیست به سمت ضاحیه جنوبی بیروت یا خود بیروت پیشروی کند. وی این ارزیابی را بر اساس خسارتهایی که حزبالله طی سه یا چهار ماه اخیر به رژیم صهیونیستی وارد کرده و همچنین «تهدید ایران» که تأثیر کامل خود را داشته است، مطرح کرد.
وی افزود: ضاحیه جنوبی بیروت و بیروت ایران «خط قرمز» محسوب میشوند و تهران تحولات را «با نهایت جدیت» دنبال میکند و اسرائیل ناچار خواهد شد از مناطقی از خاک لبنان که وارد آنها شده است، عقبنشینی کند.
محسن رضایی این ارزیابی را به این موضوع مرتبط دانست که سرزمین لبنان در برابر کنترل و اشغال سرسخت است و کنترل مناطق لبنان و محاصره نیروهای مقاومت در آن امکانپذیر نیست.
وی در مقایسه این موضوع با نوار غزه نیز گفت که رژیم صهیونیستی با وجود محاصره این منطقه نیز نتوانسته است بهطور قاطع به اهداف خود در آن دست یابد.
سوریه
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در خصوص سوریه نیز احتمال ورود این کشور به عرصه نبرد در لبنان را بعید دانست و گفت دولت سوریه با مشکلات متعددی مواجه است.
وی همچنین اشاره کرد که حملات مستمر رژیم صهیونیستی به دمشق و مناطق اطراف آن، فرصت شکلگیری چنین معادلهای را کاهش داده است و دولت سوریه به این نتیجه رسیده است که «اسرائیل» تمامی توافقها را زیر پا گذاشته است.
محسن رضایی همچنین تأکید کرد که ایران در جزئیات ساختار نظامی یا تصمیمهای میدانی حزبالله دخالت نمیکند و حزبالله اکنون بهویژه با ظهور دو نسل جدید از رهبران جوان، از کادرهای نظامی برخوردار است که توانایی اداره امور خود و اتخاذ تصمیمهایش را دارند.
ایران به دنبال جنگ نیست
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، مواضع قاطعی درباره آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد و تأکید داشت که ایران به دنبال جنگ نیست، اما اگر رویارویی از سر گرفته شود، خود را برای مرحلهای جدید آماده میکند و هر جنگ آیندهای با جنگهای گذشته «متفاوت» خواهد بود.
محسن رضایی توضیح داد که ایران مراحل جنگ را بهصورت تدریجی مدیریت کرده است؛ از خودداری در مراحل گذشته از هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا گسترش دامنه پاسخها در مراحل بعدی و دربرگرفتن مواضع و پایگاههای آمریکایی در کشورهای دیگر.
وی این روند تدریجی را با هدف توجه هرچه بیشتر به جنبههای انسانی دانست تا پیروزیهای ایران در سطح منطقه و جهان حامیانی داشته باشد و از سطح بالاتری از مشروعیت برخوردار باشد.
به فشارهای اقتصادی پاسخ داده خواهد شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین انتقال آمریکا به سمت اعمال فشارهای اقتصادی را، از دیدگاه خود، نشاندهنده محدود بودن کارآمدی گزینه نظامی بهتنهایی دانست و هشدار داد تهران در برابر هرگونه تشدید فشار اقتصادی، با اقدامهای متقابلی که منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد، پاسخ میدهد.
وی در خصوص تنگه هرمز نیز بازگشایی کامل آن را به اجرای شروط ایران از سوی آمریکا مرتبط دانست که مهمترین آنها تلاش برای توقف جنگها در غرب آسیا، بهویژه در لبنان و غزه است.
وی گفت ایران فهرستی از شروط را برای انتقال به آمریکاییها آماده کرده و در حال حاضر اجازه عبور موقت و محدودی از کشتیها در بخش میانی تنگه را داده است و آینده رفتوآمد در این مسیر به تحولات مربوط به تفاهم با واشنگتن بستگی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه تأکید کرد که موضوع تنگه هرمز از کلیت درگیری منطقهای جدا نیست و آمریکا باید پیش از ایجاد هرگونه اعتماد جدید، «جدیت خود را» در اجرای تعهدات موردنظر اثبات کند؛ آن هم در شرایطی که میان دو طرف «درهای عمیق از بیاعتمادی» وجود دارد.
روابط با ترکیه
محسن رضایی همچنین به روابط با ترکیه پرداخت و بر عمق روابط تجاری میان دو کشور تأکید کرد و بعید دانست آنکارا فشارهای اقتصادی بر تهران وارد کند.
وی در همین راستا، نقش ترکیه بهعنوان گذرگاه تجاری ایران در دوران جنگ تحمیلی در دهه ۱۹۸۰ را یادآور شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و گفت: «او را به جهنم خواهیم فرستاد و ثابت خواهیم کرد که اشتباهات بزرگ او باعث شده است پایان عمر رژیم اسرائیل نزدیکتر شود.»
وی همچنین اشاره کرد که «خشم گسترده و مقدسی در جهان اسلام» علیه این رژیم در حال شکلگیری است که «روزی آشکار خواهد شد و در عرصه واقعیت به حرکت درخواهد آمد و شرایط با گذشته متفاوت خواهد بود.»
محسن رضایی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که ایران از هر طرحی برای وحدت اسلامی حمایت میکند، مشروط بر اینکه این طرح «فراگیر» باشد و کشورهای اصلی در آن بهصورت برابر مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد که ایران و مصر باید در هر چارچوب فراگیری، دو طرف بنیانگذار باشند، نه اینکه صرفاً دو کشوری باشند که به ترتیباتی از پیش طراحیشده بپیوندند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین به لبنانیها که به گفته وی «در اعماق قلبهای ایرانیهت حضور دارند» درود فرستاد و گفت ملت ایران «هیچ مرز و فاصلهای میان خود و مردم لبنان به رسمیت نمیشناسد».