ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

صعود نوجوانان والیبال ایران به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان

تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل پاکستان به مرحله یک نیمه نهایی قهرمانی جهان صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۸
| |
332 بازدید
والیبال

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی جهان امروز (پنج‌شنبه، پنجم شهریور) با به مصاف پاکستان رفت و پیروز شد.

شاگردان آرش صادقیانی در این مسابقه که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد با نتیجه سه بر دو حریف خود را شکست دادند و راهی نیمه‌نهایی شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ پاکستان

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ پاکستان

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۱ ایران

ست پنجم: ۱۶ بر ۱۴ ایران

تیم ایران در مرحله مقدماتی نیز پاکستان را سه بر صفر از پیش رو برداشته بود.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی با کسب ۲۶ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آوردند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز جمعه ششم شهریور پیگیری می‌شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار آرژانتین و لهستان می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم نوجوانان قهرمانی جهان
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک ایرانی پنجمین پاسور برتر دنیا شد
پیروزی ملی‌پوشان والیبال ایران مقابل کوبا
یک ایرانی سرمربی قهرمان والیبال انگلستان شد
والیبال ایران با چه تیم‌هایی هم‌گروه شد؟
تیم ملی والیبال ایران مغلوب بلاروس شد
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۵۸ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q3s
tabnak.ir/005q3s