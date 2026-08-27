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وقوع ماه‌گرفتگی بامداد جمعه / زمان و مدت رصد در ایران

یک ماه‌گرفتگی تقریبا کامل پنجشنبه شب در آمریکای شمالی و جنوبی و بامداد جمعه برای مدتی کوتاه در ایران دیده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۴
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ماه گرفتگی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک ماه‌گرفتگی تقریبا کامل پنجشنبه شب در بخش‌های گسترده‌ای از آمریکای شمالی و جنوبی قابل مشاهده خواهد بود و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر بتوانند یکی از شگفتی‌های طبیعت را تماشا کنند. در ایران فقط بخش بسیار ابتدایی ماه‌گرفتگی قابل مشاهده است و نکته مهم این است که مرحله اصلی ماه‌گرفتگی از ایران دیده نمی‌شود.

ماه‌گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه آن بر سطح ماه می‌افتد. در اوج ماه‌گرفتگی پنجشنبه شب، ۹۶ درصد سطح ماه در سایه زمین قرار خواهد گرفت.

ماه‌گرفتگی بامداد جمعه از نوعی است که به آن «ماه خونین» گفته می‌شود؛ زیرا سایه زمین به دلیل نحوه پراکنده شدن نور خورشید در جو زمین، به رنگ قرمز دیده خواهد شد.

این پدیده عمدتا در قاره آمریکا قابل مشاهده خواهد بود، اما در بخش‌هایی از اروپا و آفریقا نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.  

ماه‌گرفتگی حدود ساعت ۹:۲۳ شب به وقت منطقه زمانی شرقی آمریکا (EST) آغاز می‌شود و حدود ساعت ۱۰:۳۳ شب به اوج خود می‌رسد.  

در ایران آغاز گرفتگی نیم‌سایه‌ای ساعت ۴:۵۳ بامداد جمعه ۶ شهریور خواهد بود که می‌توان گرفتگی را تا حدودی تماشا کرد.  

آغاز گرفتگی جزئی ساعت ۶:۰۳ است که در این زمان ماه زیر افق رفته و قابل مشاهده نیست. اوج جهانی گرفتگی نیز در ساعت ۷:۴۲ صبح رخ می‌دهد، زمانی که ماه در تهران زیر افق قرار دارد.

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ماه گرفتگی رصد نیم سایه ماه گرفتگی کامل
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