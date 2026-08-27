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نتایج قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا + جدول

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر در فصل جدید، رقبای خود را شناختند؛ قرعه‌ای که چند دیدار جذاب میان مدعیان اصلی این رقابت‌ها رقم زد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۳
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لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا عصر امروز (پنج‌شنبه) در تالار گریمالدی موناکو برگزار شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند.

در این مراسم چهره‌های سرشناسی مانند داوید ویا، تیری آنری، رافائل واران، خاویر زانتی و لوئیس فیگو حضور داشتند.

رئال مادرید در این مرحله باید با آرسنال، اینتر، رم، آیندهوون، لایپزیش، شاختار دونتسک، لاسک و آاک آتن روبه‌رو شود. پاری‌سن‌ژرمن هم قرعه سختی دارد و با بارسلونا، منچسترسیتی، رم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، اسلوان براتیسلاوا و کومو دیدار می‌کند.

بارسلونا علاوه بر پاری‌سن‌ژرمن و منچسترسیتی، با استون ویلا، اسپورتینگ لیسبون، فاینورد، گالاتاسرای، کومو و صباح بازی خواهد کرد.

لیورپول نیز باید برابر اتلتیکومادرید، اینتر، پورتو، کلوب بروخه، ویارئال، فنرباغچه، لانس و لاسک به میدان برود.

بایرن مونیخ با آرسنال، اتلتیکومادرید، رئال بتیس، منچستریونایتد، بودو گلیمت، لیل، اسلاویا پراگ و وایکینگ روبه‌رو می‌شود. آرسنال هم علاوه بر رئال و بایرن، با دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، صباح و اسلاویا پراگ دیدار خواهد کرد.

اتلتیکومادرید، اینتر و منچسترسیتی نیز قرعه‌های خود را شناختند و در میان حریفان آنها نام تیم‌های بزرگی دیده می‌شود.

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از سه‌شنبه ۱۷ شهریور آغاز می‌شود و فینال مسابقات نیز ۱۵ خرداد ۱۴۰۶ در ورزشگاه وندا متروپولیتانو مادرید برگزار خواهد شد.

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لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی سیدبندی تیم های اروپایی رئال مادرید
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