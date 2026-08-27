واکنش قالیباف به گزافهٔ جدید وزیر خزانهداری آمریکا
رئیس مجلس در واکنش به گزافهٔ جدید وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد: تمام اعتبارت در معرض خطر است و امپراتوری آمریکا روبهزوال قرار گرفته است
کد خبر: ۱۳۹۱۷۶۲| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به گزافهٔ جدید وزیر خزانهداری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این امپراتوری روبهزوال بهجای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، میتوانست آن پول را صرف مردم آمریکا کند؛ اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.
هی اسکات! مَرد[؟]! اعتبارت در خطر است. کاری بکن!
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