به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به گزافهٔ جدید وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این امپراتوری روبه‌زوال به‌جای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم آمریکا کند؛ اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.

هی اسکات! مَرد[؟]! اعتبارت در خطر است. کاری بکن!