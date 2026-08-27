عکس: سفر نایب رئیس مجلس به جزیره خارگ
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، صبح پنجشنبه ۵ شهریور وارد جزیره خارگ شد و در آیین رونمایی از کتاب سهجلدی «دلاوری مردم خارک» حضور یافت. وی همچنین عصر همان روز در آغاز عملیات بارگیری و حمل سکوی مسکونی Q۴ میدان نفتی رشادت با وزن ۲۵۰۰ تن شرکت کرد.
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