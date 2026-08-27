ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۱۷۵۹
بازدید: ۱۴۰۱

عکس: سفر نایب رئیس مجلس به جزیره خارگ

علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، صبح پنج‌شنبه ۵ شهریور وارد جزیره خارگ شد و در آیین رونمایی از کتاب سه‌جلدی «دلاوری مردم خارک» حضور یافت. وی همچنین عصر همان روز در آغاز عملیات بارگیری و حمل سکوی مسکونی Q۴ میدان نفتی رشادت با وزن ۲۵۰۰ تن شرکت کرد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری نایب رئیس مجلس علی نیکزاد  نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی جزیره خارگ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha