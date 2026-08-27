تورم سالانه در یک قدمی عبور از ۷۰ درصد!

در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۹/۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تابناک، در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۹/۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۹/۰ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

آن طور که مرکز آمار ایران محاسبه کرده در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹/۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷/۶ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۷۸/۳ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰/۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹/۶ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب باز هم رکورد تورم شکسته شد. از نظر اغلب کارشناسان تا پایان سال نرخ تورم سالانه افزایشی خواهد بود.

گفتنی است نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته، اسفند ۱۴۰۴ ۵۰.۶ درصد اعلام شده بود.