ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تورم سالانه در یک قدمی عبور از ۷۰ درصد!

در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۹/۹ درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۵۳
| |
464 بازدید

به گزارش تابناک، در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۹/۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۹/۰ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

آن طور که مرکز آمار ایران محاسبه کرده در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹/۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷/۶ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۷۸/۳ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰/۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹/۶ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب باز هم رکورد تورم شکسته شد. از نظر اغلب کارشناسان تا پایان سال نرخ تورم سالانه افزایشی خواهد بود.

گفتنی است نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته، اسفند ۱۴۰۴ ۵۰.۶ درصد اعلام شده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم نرخ تورم تورم سالانه تورم نقطه به نقطه رکورد تورم
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رشد تورم به کارمزدهای بانکی رسید/ مراقب کارت‌های بانکی‌ باشید؛ جریمه حواس‌پرتی ۴۴ هزار تومان شد!
سود ۲۳ درصدی در برابر تورم ۱۰۰ درصدی؛ افزایش نرخ سود بانکی در راه است؟
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
واکنش مداح معروف به افزایش نرخ دلار
تورم مرداد ماه اعلام شد
۱ میلیون تومان، دیگر ۱ میلیون تومان نیست
فاصله 5 برابری قیمت خرید لوبیا تا فروشش
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
دلنوشته المیرا عبدی در نخستین تولد بدون «عمو اکبر» + عکس
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
4 ویدیو از حادثه آخرالزمانی در مرز چین و نپال
تاثیر چای دارچین و زنجبیل بر قند خون
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۵۸ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q3d
tabnak.ir/005q3d