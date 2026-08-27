دلیل سفر رئیس سیا به روسیه

رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه ضمن تایید دیدارش با رئیس سازمان سیا، دلیل سفر این مقام آمریکایی به مسکو را نیز گفت.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه عصر پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد که در جریان سفر جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا به مسکو، با این مقام آمریکایی دیدار کرده است.

بنا بر این گزارش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ادامه تاکید کرد: چنین گفت‌وگوهایی بین روسای اطلاعات، بخش عادی کار ما است و تقریبا هر هفته انجام می‌شود.

ناریشکین با بیان اینکه هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود نداشته، گفت: دیدار بین روسای اطلاعات کشورهای مختلف، امری عادی است، حال چه به صورت حضوری و چه آنلاین. چنین دیدارهایی بخشی از کار ما هستند.

او درباره مسائل مطرح‌شده در این دیدار گفت: کار سرویس‌های اطلاعاتی یک موضوع نسبتا ظریف و تخصصی است.

منابع آگاه روز سه‌شنبه به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفتند که جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای انجام مذاکرات به مسکو رفته است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز روز گذشته با اشاره به سفر محرمانه رئیس سیا به مسکو گفت که هیچ تماسی بین این مقام آمریکایی و رئیس‌جمهور روسیه وجود نداشت.