توافقنامه دفاعی و نظامی کویت و پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت و وزارت دفاع پاکستان روز پنجشنبه توافقنامه همکاری دفاعی و نظامی مشترک را به امضا رساندند.
بنا بر این گزارش، بر اساس بیانیه وزارت دفاع کویت، این توافقنامه چارچوبی برای تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات، افزایش سطح آمادگی و گسترش همکاری میان نیروهای مسلح دو کشور فراهم میکند و در راستای منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات منطقهای است.
این توافقنامه از سوی عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزیر دفاع کویت و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در اسلامآباد امضا شد.
پیش از امضای توافقنامه نیز وزرای دفاع دو کشور درباره روابط کویت و پاکستان، چشمانداز همکاریهای نظامی و دفاعی و تحولات منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک گفتوگو کردند.
وزارت دفاع پاکستان نیز اعلام کرد این توافقنامه با هدف گسترش چارچوب همکاریهای نظامی میان دو کشور به امضا رسیده است.