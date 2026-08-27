وزارتخانه‌های دفاع کویت و پاکستان با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی، توافقنامه‌ای مشترک امضا کردند؛ توافقی که بر افزایش هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح دو کشور تمرکز دارد.

توافقنامه دفاعی و نظامی کویت و پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت و وزارت دفاع پاکستان روز پنج‌شنبه توافقنامه همکاری دفاعی و نظامی مشترک را به امضا رساندند.

بنا بر این گزارش، بر اساس بیانیه وزارت دفاع کویت، این توافقنامه چارچوبی برای تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات، افزایش سطح آمادگی و گسترش همکاری میان نیروهای مسلح دو کشور فراهم می‌کند و در راستای منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

این توافقنامه از سوی عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزیر دفاع کویت و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در اسلام‌آباد امضا شد.

پیش از امضای توافقنامه نیز وزرای دفاع دو کشور درباره روابط کویت و پاکستان، چشم‌انداز همکاری‌های نظامی و دفاعی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کردند.

وزارت دفاع پاکستان نیز اعلام کرد این توافقنامه با هدف گسترش چارچوب همکاری‌های نظامی میان دو کشور به امضا رسیده است.