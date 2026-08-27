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دختر گمشده چهارباغ البرز پیدا شد

فرماندهی انتظامی استان البرز خبر از پیدا شدن زهرا متقی دختر ۱۱ ساله گمشده ساکن چهارباغ البرز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۴۵
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دختر نوجوان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در خبری اعلام کرد: با تلاش شبانه روزی و مجدانه همکارانم در پلیس آگاهی، زهرا متقی دختر گمشده در شهرستان چهارباغ پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به تازگی خبر مفقود شدن زهرا متقی دختر ۱۱ ساله ساکن چهارباغ کرج در فضای مجازی خیلی باز نشر شده و به دغدغه شهروندان البرزی تبدیل شده بود.

گفتنی است سرهنگ موسوی سخنگوی پلیس البرز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در باره جزئیات موضوع، گفت: فرد مورد نظر به تازگی پیدا شده و در آینده با روشن شدن ابعاد موضوع جزئیات بیشتری در اختیار شهروندان گذاشته می شود.

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استان البرز دختر نوجوان دختر گمشده چهارباغ کرج پیدا شدن
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