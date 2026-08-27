دختر گمشده چهارباغ البرز پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در خبری اعلام کرد: با تلاش شبانه روزی و مجدانه همکارانم در پلیس آگاهی، زهرا متقی دختر گمشده در شهرستان چهارباغ پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به تازگی خبر مفقود شدن زهرا متقی دختر ۱۱ ساله ساکن چهارباغ کرج در فضای مجازی خیلی باز نشر شده و به دغدغه شهروندان البرزی تبدیل شده بود.

گفتنی است سرهنگ موسوی سخنگوی پلیس البرز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در باره جزئیات موضوع، گفت: فرد مورد نظر به تازگی پیدا شده و در آینده با روشن شدن ابعاد موضوع جزئیات بیشتری در اختیار شهروندان گذاشته می شود.