به گزارش تابناک، روزنامه نیویورک‌تایمز امروز پنجشنبه در گزارشی نوشت: پس از هفته‌ها حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح یمن به کشتی‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در پاسخ به حملات آل سعود، ریاض خود را برای ازسرگیری جنگ تمام‌عیار علیه صنعا آماده می‌کند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه آمریکایی، می‌تواند جبهه جدیدی در بحران غرب آسیا بگشاید.

نیویورک‌تایمز به نقل از «محمد الباشا»، تحلیلگر مسائل یمن مستقر در واشنگتن، نوشت که کانال‌های ارتباطی غیررسمی که سال‌ها میان ریاض و صنعا برقرار بود، اکنون عملاً فروپاشیده است. الباشا در این باره تصریح کرد: «در حال حاضر هیچ مسیر خروج سیاسی‌ای نمی‌بینم. جنگ در راه است.»